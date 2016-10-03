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Эксперты: здоровый образ жизни не обеспечивает долголетия, и старение зависит только от генетики

Эксперты: здоровый образ жизни не обеспечивает долголетия, и старение зависит только от генетики
Занятия спортом и здоровый образ жизни не гарантируют долголетие и замедленное старение. Как информирует replyua.net, к такому выводу пришла группа ученых из Европы и Соединенных Штатов.

Специалисты уверены, что здоровое питание и спорт не могут продлить жизнь и защитить человека от опасных заболеваний, а на продолжительность жизни и самочувствие может влиять так называемый генетический фактор. Исследователи проанализировали ДНК нескольких тысяч взрослых людей, проживающих в странах Европы и США, и обнаружили, что долголетие и здоровый образ жизни никак не связаны между собой. Оказалось, что у людей с генетическими «повреждениями» риск преждевременной смерти или развития опасных недугов намного выше, чем, к примеру, у курящих и выпивающих сверстников, которые не занимаются спортом.

Ученые отметили, что у многих людей генами заложено раннее старение организма. При таком ДНК 60-летний мужчина, ведущий здоровый образ жизни, рискует умереть раньше своего курящего сверстника, причем эта угроза возрастает примерно на 15 процентов. Также ученые отметили, что с ДНК «быстрого» старения на планете около пяти процентов людей.

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