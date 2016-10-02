валюта
СпецтемаХакамада: США будут бить по РФ еще 10 лет и вернут Крым Украине

5 интереснейших фактов о Нобелевской премии

5 интереснейших фактов о Нобелевской премии
Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Associated Press», со следующей недели начнется награждение ученых, удостоенных Нобелевской премии в 2016 году – понедельник объявят победителей в области медицины, чуть позднее - других. Американское издание предлагает вниманию читателей пять интереснейших фактов, который нужно знать о Нобелевской премии.

Во-первых, престиж этой награды в момент ее основания сводился к наличным деньгам. Сейчас каждая такая награда стоит около 930 000 долларов, что делает ее самой прибыльной в мире. Когда премию впервые раздали в 1901 году, ее призовой фонд составлял заработную плату профессора за 20 лет. Сегодня ученые уже не так стремятся к деньгам – им важно оказаться в одном списке с Альбертом Эйнштейном, Марией Кюри, Мартином Лютером Кингом, Эрнестом Химингуэйем и другими.

Во-вторых, имена номинантов на Нобелевскую премию хранятся в строжайшей секретности – устав запрещает судьям обсуждать какие-либо кандидатуры, кроме оглашенных победителей в течение 50 лет. Это делается для обеспечения независимости судей, а также для избавления ученых, которые могли бы получить премию, но не выдержали конкуренции, от лишних переживаний и эмоций.

В-третьих, в 1985 году Нобель приказал, что победителей премии должны определять конкретные научные учреждения. Так, награду в области медицины присуждает Каролинский институт Стокгольма, в области физики и химии – Шведская Королевская академия наук, литературную премию – Шведская академия, а премию мира – парламент Норвегии. Многие недоумевают – почему премию мира также не вручает Швеция. Нобель никогда не объяснял ход своих рассуждений по этому поводу, но в то время Швеция и Норвегия были одним союзом с очень близкими связями и общей правовой системой. Норвегия всегда была маленькой мирной страной, находящейся на периферии Европы. Швеция же запятнала свою репутацию военной агрессией против своих соседей несколько столетий назад, а также принуждала Норвегию и Финляндию ко вхождению в союз с ней после потери Россией контроля над Финляндией.

В-четвертых, в списке наград, утвержденных Нобелем, не было премии в области экономики. Ее придумали в 1968 году в память о центральном банке Швеции – Riksbank. Официально она называется «Sveriges Riksbank премия по экономике памяти Альфреда Нобеля», хотя ее тоже называют «Нобелевской». Также это не мешает вручать эту награду с не меньшей помпой вместе с другими ежегодно в один и тот же день – 10 декабря, день рождения Альфреда Нобеля.

В-пятых, часто все задают вопрос о том, как же выиграть Нобелевскую премию. Судьи чаще всего отвечают одно и то же: «Работать и просто следовать вашей страсти». Конечно же, это пожелание «помогает» сделать новаторские открытия вроде рентгеновских лучей или пенициллина. В нескольких категориях науки ученым приходится ждать десятилетиями, прежде чем нобелевские судьи окончательно будут уверены, что открытие ученого выдержало испытание временем. Однако, это правило не работает для премии мира – ее чаще всего присуждают, словно выстрел, в самый разгар борьбы за мир и демократию. Именно это объясняет тот факт, что некоторые премии мира были присуждены очень преждевременно – как, например, награда за заключение мирного соглашения на Ближнем Востоке, присужденная в 1994 году сразу трем «победителям» - Ясиру Арафату, Шимону Пересу и Ицхаку Рабину. Как известно, Ближний Восток сейчас разрывают в клочья, а все обладатели этой премии мира уже мертвы – Шимон Перес, последний из них, умер несколько дней назад.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
13781

Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Як передає replyua.net, український письменник і блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував позицію так званих «опозиціонерів» Росії, які після звіту в Нідерландах

02 окт 2016
8020

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані

01 окт 2016
7855

Крымский Бандеровец: Крым мог стать Европой, но станет кадыровщиной

Блогер сообщает, что положение крымских татар на полуострове становится хуже с каждым днем – репрессии проводятся с двойной силой, все больше людей пропадают без вести. Другие новости региона тоже не


Свежие новости

Ейдман розповів чого тепер варто чекати від Путіна

5 интереснейших фактов о Нобелевской премии

Трамп виправдовується щодо 18-річного ухилення від сплати податків

ООН та ЄС прагнуть допомогти потерпілим у Сирії

Медведєв каже, що санкції – це проблема, але не основна

Социологи: европейцы перестали тратить деньги на одежду

В Росії осквернили Боярського

Самая мощная DDoS атака в мире и кто такой Брайан Кребс?

Порошенко привітав ЗСУ з успішним випробуванням "Сармату"

Сотник о том, как россиян кошмарит "родное государство" (ВИДЕО)

У Грузії стріляли по колишньому міністру оборони

Блогер розповів, чому санкції вигідні для Росії

Жителі Донецька про «праймеріз»: «Хто всі ці люди в списках?!»

Медведєв назвав справжні причини проблеми економіки РФ

Казанский: куда ходил в Англии гендиректор луганской "Зари", если увидел только бомжей и геев?

Те, що мертве, померти не може: Набіулліна вірить у стійкість російської економіки

Кирило Сазонов: Третій транш ЄС застряг

Новини з зони АТО за сьогодні (02.10.16)

Итальянский дипломат: Россия не может выполнить условия сирийского перемирия и просто тянет время

Чому РФ не хоче повертати Януковича та Азарова?

 Новости за день