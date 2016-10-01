Эксперты рассказали о последствиях хронического недосыпания

За последние сто лет продолжительность сна у людей сократилась ровно на двадцать процентов, и хроническое недосыпание может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Как передает replyua.net, исследователи установили, что даже 30-минутное недосыпание разрушает клетки мозга, и со временем они уже не смогут восстановиться. По «генетическим стандартам» человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки, однако больше 60 процентов взрослых людей спят меньше семи часов, и, по мнению исследователей, на недосыпание влияют только два фактора – современный ритм жизни, а также последствия развития цивилизации. 98 процентов всех людей, которые страдают хроническим недосыпанием, не понимают, какой опасности они подвергают свое здоровье, утверждают ученые. Более того, ученые заявили, что в группе риска находятся люди, которые работают вечером и ночью.
Они дополнительно нагружают организм, а дефицит сна компенсируют в выходные дни и в дневные часы, а такой сон представляет самую большую опасность для здоровья. По словам Сигрида Визи, автора исследования, два или три дня недосыпания приводят к необратимым изменениям коры головного мозга, и клетки уже никогда не восстанавливаются.
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