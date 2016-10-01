Илон Маск: мы отправим первых людей на Марс уже в 2022 году (видео)

Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, основатель и владелец проекта SpaceX Илон Маск заявил, что первая миссия на Марс отправится уже в 2022 году – всего через шесть лет. Амбициозный изобретатель представил ролик, демонстрирующий план будущего полета на красную планету с помощью межпланетной транспортной системы SpaceX.
На Международном конгрессе по астронавтике в Гвадалахаре Маск зяавил: «Я действительно верю в то, что человечество попадет на Марс еще при нашей с вами жизни, и сделаю для этого все возможное». Также ученый добавил, что у земной цивилизации всего два пути развития: остаться на Земле и исчезнуть, потому что земные ресурсы исчерпаемы, либо поселиться на других планетах и путешествовать в космосе. Маск представил публике свою последнюю разработку – межпланетарную транспортную систему SpaceX, в основе которой лежит технология Falcon 9 – своего рода многоразовая ракета, которая позволяет доставлять грузы относительно небольшого веса и космонавтов на орбиту Земли, а также возвращаться обратно на стартовую площадку. Ракета уже неоднократно была испытана с грузами большой массы и размера – Falcon Heavy. Для марсианской миссии будет использоваться модуль и ракета-носитель общая длинна которых чуть меньше, чем два Боинга 747. Согласно первоначальному проекту, система способна транспортировать до 100 пассажиров. Этими пассажирами могут стать добровольцы, сбор и подготовка которых ведутся сейчас.
Возврат миссии на Землю с Марса будет осуществляться за счет топлива, которое будет изготовлено на красной планете – из воды и углекислого газа. По словам Маска, его должно вполне хватить. Издание The Guardian отмечает, что самым проблемным вопросом в этом проекте остается финансирование – пока не ясно, кто даст проекту недостающие миллиарды долларов. Маск сообщил: «Стоимость отправки одного человека на Марс составляет 10 миллиардов долларов», однако при этом неясно, идет ли речь о межпланетной транспортной системе SpaceX, которая находится в процессе разработки или об уже существующих технологиях. В то же время, Маск добавил, что эта цена будет постоянно снижаться за счет производства кораблей, которые будут использоваться множество раз, дозаправки на орбите без посадки на Землю и производству ракетного топлива прямо на Марсе. Миллиардер объяснил, что начиная работу над проектом, он даже не пытался сразу решить сложный вопрос финансирования – по его мнению, источники дохода должны были появиться сами собой по мере его прогресса – так и произошло. Бизнес-модель SpaceX уже успешно работает, а в использовании «космического такси» заинтересованы многие. Также Маск объяснил, что сбором средств и финансированием проекта он занимается лично, и при этом у него нет никакой другой цели, кроме как сделать человечество межпланетным, основав первые колонии на Марсе и других планетах.
Другие представители проекта объяснили, что прежде чем отправлять людей на Марс, туда будут отправлены грузы, которые пригодятся в будущем колонизаторам. Они обещали все детально исследовать, в том числе – вероятность наличия на Марсе жизни, что очень важно сделать до того, как туда прибудут люди. NASA заявило, что одобряет амбициозные планы Маска и поддержит этот проект партнерской помощью, считая его необычайным прогрессом в вопросе путешествий на Марс.
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