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Медики рассказали о страшных последствиях для здоровья курящих женщин

Медики рассказали о страшных последствиях для здоровья курящих женщин
Специалисты в области медицины заявили о том, что женщины, готовящиеся к операции по увеличению груди, не менее чем за месяц до хирургического вмешательства должны бросить курить, иначе их ожидают страшные последствия.

Как передает replyua.net со ссылкой на Лайф.ру, Энтони Юн, специалист из Университета пластической хирургии в Мичигане, заявил о том, что его пациентка лишилась сосков из-за того, что курила перед операцией. Юн рассказал, что после увеличения груди соски сначала стали фиолетовыми, потом почернели, а через какое-то время «отсохли». По словам хирурга, это уже не первый случай. 90% подобных случаев приходились на тех пациенток, которые курили хотя бы за месяц до операции. По словам доктора Юна, это происходит потому, что никотин и окись углерода в сигаретном дыме заставляют наши кровеносные сосуды сжиматься.

Юн уверен, что это может случиться с любой из пациенток, не бросившей курить, поскольку соски «отмирают» из-за некроза, и в этом случае пациентку может спасти курс лечения с использованием пиявок – они высасывают застоявшуюся кровь и способствуют началу работы сосудов в нормальном режиме.
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