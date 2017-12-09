Гормональные контрацептивы смертельно опасны, - ученые

Специалисты из Дании рассказали о масштабном исследовании, к которому были привлечены миллионы датских женщин. Как передает replyua.net, на протяжении долгого времени ученые исследовали влияние гормональных контрацептивов на здоровье женщин и пришли к весьма неутешительным выводам.
Эксперты отметили, что изучали самые популярные препараты, которые женщины принимали для предотвращения нежелательной беременности. Специалисты анализировали сведения о двух миллионах пациенток за последние 22 года, и установили, что продолжительный прием контрацептивов приводит к развитию рака груди – вероятность развития заболевания составляет 38 процентов. По словам исследователей, процент риска возрастает в случае, если женщина принимает препараты на протяжении долгого времени. Высота риска остается даже при прерывании их использования.
Впрочем, специалисты из других стран ранее нашли и положительный эффект от приема гормональных контрацептивов. Согласно другим исследованиям, контрацептивы положительно влияют на организм женщины, помогая предотвратить развитие рака яичников и эндометрия. Однако эксперты предупреждают – длительное время контрацептивы принимать нельзя.