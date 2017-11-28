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Осторожно, Новый год: врачи рассказали об опасных для жизни человека мандаринах

Осторожно, Новый год: врачи рассказали об опасных для жизни человека мандаринахВ преддверии Нового года врачи и диетологи заговорили об опасностях от употребления в пищу фрукта, без которого празднование этого события сложно представить. По мнению специалистов, как пишет Clutch, мандарины, к сожалению, оказались не безопасны для человеческого организма.

Как информирует replyua.net, врачи и диетологи предупреждают о возможности серьезного отравления и даже заражения человеческого организма паразитами после употребления в пищу такого популярного, особенно в новогодние праздники, фрукта, как мандарин. Проблема заключается в том, что во время перевозки на поверхности фруктов зачастую остаются следы личинок средиземноморских мух. Помимо этого, сами перевозчики, имея благие намерения сохранить как можно дольше продукт, накрывают его полиэтиленом, из-за чего последний действует как токсин и может нанести серьезнейший вред.

Эксперты дают совет, благодаря которому можно заметить признаки обработки данного продукта – если мандарины липкие на ощупь, лучше вообще их не покупать. Кроме того покупателя всегда должны настораживать пятна, преимущественно зеленого цвета, на кожуре фрукта. Это означает, что дерево, на котором выросли эти плоды, было поражено болезнью. И что же делать? Таким вопросом может задаться каждый. Может, вообще отказаться от мандарин на зимние праздники? Вовсе нет! Врачи и диетологи советуют, что не стоит впадать в крайность, а достаточно просто промыть водой фрукты, а лучше всего, приобрести специальное средство для чистки овощей и фруктов. Но даже после чистки этим самым средством, чтобы убить последние бактерии, которые могли попасть из кожуры, нужно тщательно помыть руки.
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