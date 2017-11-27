Индийские хирурги нашли в теле пациента 150 гвоздей и 263 монеты

Уникальную операцию провели хирурги в Индии: на операционный стол попал 33-летний мужчина, в желудке которого медики обнаружили длинную цепь для собак, 150 гвоздей и 263 монеты, сообщает replyua.net со ссылкой на Индия Таймс.
В сообщении издания говорится о том, что после операции пациент признался врачам, оперировавшим его, что железные предметы он начал глотать из-за тяжелой формы депрессии. Только когда начались сильнейшие боли, родственники пациента заподозрили неладное и отвезли мужчину в больницу. Каково же было удивление медиков, когда после эндоскопии они нашли в желудке мужчины десятки различных железных предметов, в том числе и массивную цепь для собак.
Как рассказал один из оперировавших индийца хирургов, из его желудка извлекли монет примерно на 2000 рупий, остальной металл весил около 2 килограммов. Состояние пациента пока стабильное, однако хирурги признаются, что для них этот случай стал уникальным, и они не могут гарантировать, что у пациента не будет проблем со здоровьем в будущем.