Врач из Италии отказался пересаживать голову россиянина

Серджио Канаверо, известный нейрохирург из Италии, отказался пересаживать голову Валерия Спиридонова, российского программиста. Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, Спиридонов рассказал, что подготовка к операции над ним фактически заморожена.
Канаверо получает финансирование от правительства Китая, которое хотело бы, чтобы первым пациентом оказался гражданин их страны. Так, итальянский нейрохирург получил лабораторию в местной клинике. Между тем, Россия перестала выделять ученому деньги, чтобы он продолжал работу. Напомним, что россиянин еще в 2015 году стал первым кандидатом на пересадку головы.
У Спиридонова очень тяжелое заболевание – спинальная мышечная атрофия, однако она не мешает ему работать. Хирурги уже проводили пересадку головы – операцию проводили на трупе, в одном из Китайских городов. Операция продолжалась 18 часов, и врачи восстановили кровеносные сосуды, нервы и позвоночник.