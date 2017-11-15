Красивая талия без тренажера? Это – реально!

Конечно, никто не отрицает пользы физических нагрузок на организм. Это укрепляет наше тело, положительно влияет на здоровье и наполняет энергией. Однако, не всегда даже самые изнурительные упражнения могут справиться с ненавистными сантиметрами в некоторых частях тела. Но не стоит опускать руки, ведь есть инновационные технологии, которые помогут эффективно достичь желаемого результата.
Минус один размер за один час!
Да, в это сложно поверить, что есть процедура, которая не подразумевает хирургического вмешательства, способная убрать всего за один час какое-либо количество жировой ткани. Но, на самом деле, это так. Современная косметология не стоит на месте и находит самые инновационные способы борьбы с лишними сантиметрами в области талии, бедер и живота. Откройте для себя настоящий революционный метод – липосоникс на странице http://dellarossa.com.ua/liposonix/. Как же это работает:
· фокусированный ультразвук направляется в зону коррекции;
· происходит нагревание участка до температуры 65 градусов;
· жировые отложения расщепляются;
· разрушенные клетки выводятся организмом;
· результат сохраняется до нескольких лет.
Данная процедура не требует инвазивного вмешательства. Однако, есть определенные противопоказания к ее проведению. Поэтому перед липосониксом обязательно стоит пройти консультацию у врача-косметолога. Кроме того, данная процедура не является методом борьбы с лишним весом. Это – потрясающий способ получить фигуру своей мечты без изнурительных физических нагрузок.
Для достижения оптимального результата можно воспользоваться целым комплексом процедур, пройдя после липосоникса вакуумно-роликовый массаж или кавитацию. Ведь иногда никакие диеты и спорт не помогают достичь желаемого результата. И некоторые представительницы прекрасной половины решаются на липосакцию. Но не стоит торопиться на стол к хирургу, ведь есть безоперационная липосакция. Жителям столицы, которым хочется иметь идеальное тело, доступна кавитация (Киев) от центра лазерной косметологии DellaRossa. Это революционная методика похудения, которая имеет массу преимуществ:
· безопасность и безболезненность;
· отсутствие шрамов и рубцов;
· заметный результат уже через неделю;
· нет послеоперационного периода;
· возможность проведения процедуры на лице, шее и щеках.
Используя в комплексе современные технологии по коррекции фигуры, вы сможете добиться идеальных форм без лишних усилий.
Только лучшее оборудование и квалифицированные специалисты
Многие ошибочно думают, что если методы безоперационные, то пройти одну из таких процедур можно где угодно. Однако стоит помнить, что только новое и качественное оборудование в руках профессионала может гарантировать вам не только отличный результат, но и безопасность для вашего здоровья. Поэтому в центре DellaRossa обязательно определяется подход к каждому клиенту, чтобы подобрать индивидуальный курс для достижения максимального эффекта. Современное оборудование, инновационные технологии, забота о каждом клиенте и большой спектр услуг – это все можно найти в центре косметологии DellaRossa!