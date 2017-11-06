Эксперты назвали идеальный продукт для пациентов с больным сердцем

Специалисты рассказали, что лучшим продуктом для пациентов с заболеваниями сердца являются кедровые орехи. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, кедровые орехи, которые растут только в Канаде и в Сибири, содержат огромное количество крахмала, белков и витаминов, редких аминокислот, а также марганец, магний, фосфор, железо и цинк, необходимые для нормальной сердечной деятельности.
По словам экспертов, дневная норма белков содержится в ста граммах этого продукта. Кедровые орехи полезны наличием марганца, редко встречающегося в других продуктах. С его помощью можно очистить организм от шлаков, повысить устойчивость к инфекциям, выработать основной гормон, который управляет функциями щитовидной железы. Этот продукт широко используется в медицине. В настоящее время на основе кедровых орехов выпускают множество лекарственных препаратов.
Семена также используются, но не только в медицине, но и в косметологии. Эфирные масла кедрового ореха также применяют в фармацевтике и косметологии. Существует множество рецептов полезных блюд, основным ингредиентом которых являются кедровые орехи.