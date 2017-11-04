Доктор назвала способы профилактики ОРВИ

Эпидемии гриппа в Украине пока не зафиксировано, однако специалисты отмечают, что пик сезона простудных заболеваний придется на конец декабря – начало января, поэтому сейчас наступает время позаботиться о своем иммунитете.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, Наталия Билаш, врач-терапевт, дала несколько советов, которые помогут избежать простуды. «Добавьте в свой рацион продукты, которые содержат витамины А (тыква, морковь), С (киви, брокколи, лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты) и Е (миндаль, арахис, подсолнечное и сливочное масло, рябина, шиповник). Питание должно быть сбалансированным. Не стоит исключать из рациона молочные продукты, так как они позволяют нормализовать микрофлору кишечника, что способствует укреплению иммунитета», - отметила Билаш.
По ее словам, не стоит пренебрегать обтираниями холодной водой, а также обливаниями, ходьбой босиком и контрастным душем, поскольку все эти методы позволяют укрепить иммунную систему в эпидсезон. Также она посоветовала промывать нос солевым раствором и чаще мыть руки с мылом.