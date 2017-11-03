У Польщі легалізували марихуану

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Як інформує видання replyua.net з посиланням на «Еспресо», сусідня Польща вирішила внести деякі зміни до законодавства, яке стосується обігу наркотичних речовин.Зокрема, відтепер марихуану в Польщі можна буде придбати практично на кожному кроці. Звісно, про повну легалізацію цього наркотику поки не йдеться, але нині його можна буде цілком законно купити в аптеці, маючи на руках відповідний рецепт. Як наголосили у Польській фармацевтичній палаті, імпортний каннабіс може бути використаний для того, щоб у аптеці покупцю приготували спеціальні ліки. Тим не менш, їм доведеться отримати позначку в реєстрі Управління реєстрації лікарських засобів.У Фармпалаті порахували, що з п’ятнадцяти тисяч польських аптек дев’яносто відсотків мають право на виготовлення рецептурних ліків. Відповідно, фармацевтам доведеться лише пройти спеціальні курси і можна буде переходити до торгівлі. Йдеться про принаймні триста тисяч пацієнтів, яким може бути рекомендоване вживання ліків на основі марихуани – наприклад, хворих хронічними болями, стійкою до ліків епілепсією, нудотою. Виписують такі ліки також тим, хто проходить хіміотерапію. Грам каннабісу попередньо оцінюють в п’ятдесят-шістдесят злотих, а курс лікування – в дві тисячі злотих.