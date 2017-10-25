Блогер: російський міністр радіє підвищенню смертності

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За словами блогера Олега Леусенка, доволі часто реакцію можновладців на той чи інший показник статистики, який стосується їх відомства, доволі важко передбачити, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, міністр охорони здоров’я Свердловської області Російської Федерації Аркадій Бєлявський радіє підвищенню смертності серед літнього населення. Відповідну статистику чиновник аналізував на засіданні обласного уряду. Зокрема, рапортуючи про тривалість життя в області, він зазначив, що рівень смертності серед літнього населення катастрофічно зростає. За його словами, «при зростанні тривалості життя що більше буде літніх людей, то більше ми маємо розуміти, що ці поняття виключають одне одного». Яким чином зростання кількості літніх людей виключає зростання середньої тривалості життя в області незрозуміло, але чиновник наголошує, що «варто визначити пріоритети».Зокрема, дані за перший квартал поточного року показують, що смертність у групі населення, пов’язаній зі старістю (вісімдесят один рік і більше) зросла на сімнадцять відсотків. «Я вважаю, що це добре», - зауважив чиновник. Якщо у цій групі буде зростати смертність - це нормально. Крім того, Белявський наголосив, що смертність від захворювань, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом, зростає. Але ця тенденція вже не настільки сильно його радує, - зауважує блогер.