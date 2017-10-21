Шафранский привел шокирующие цифры: 2,5 миллиона украинцев не могут получить медицинскую помощь

Виктор Шафранский, бывший и. о. министра здравоохранения, заявил о том, что около двух с половиной миллионов украинцев не имеют доступа к медицинской помощи, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Шафранский при этом подчеркнул, что сейчас в Украине примерно 500 амбулаторий общей практики семейной медицины также не имеют врачей.
«Математически можно посчитать. Если взять норму, что один доктор общей практики семейной медицины должен обслуживать 2 тыс. пациентов, взрослых и детей, то это значит, что около 1 млн людей вообще не имеют доступа к медицинской помощи. Плюс к этому, мы имеем около 800 фельдшерско-акушерских пунктов, где вообще нет медицинского работника», - отметил чиновник.
По словам Шафранского, к этим цифрам можно приплюсовать еще полтора миллиона граждан, которые не могут получить медицинскую помощь. Напомним, что принятие медицинской реформы в Украине вызвало неоднозначную реакцию. Тысячи врачей протестуют против реформы.