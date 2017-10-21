Ученый: сидячий образ жизни медленно убивает людей

Дэвид Альтер, старший научный сотрудник Института реабилитации Торонто, считает, что сидячий образ жизни медленно убивает людей, и даже занятия спортом не спасут от угрозы преждевременной смерти.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Новое время, Альтер отмечает, что занятия спортом – это хорошо, но они не помогут в том случае, если большую часть времени человек проводит в сидячем или лежащем положении. «Данные показывают, что сидячий образ жизни серьезно влияет на наше здоровье, независимо от того, занимаемся мы спортом или нет. Например, наше недавнее исследование показало, что сидячий образ жизни (6-9 часов в день и больше) приводит к повышению риска смерти, развитию раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Еще больше риск развития диабета 2 типа», - отметил ученый.
По его словам, чем больше сидит человек, тем больше он ухудшает свое здоровье, и двигаться надо всегда, за исключением того времени, когда человек работает сидя, но и в этом случае можно брать паузы и делать разминку. «Людям природой предначертано двигаться. Посмотрите на маленьких детей: научившись ползать или ходить, она становятся неугомонны. Чтобы исследовать все вокруг, им нужно двигаться в пространстве», - добавил Альтер.