Ученые составили рейтинг блюд, провоцирующих развитие раковых опухолей

Специалисты из Соединенных Штатов пришли к выводу, что некоторые очень популярные блюда, к примеру, гамбургеры и пицца, провоцируют развитие раковых опухолей, если употреблять их очень часто.
Как передает replyua.net, исследователи подчеркнули, что нездоровая пища, которая обычно продается в заведениях так называемого быстрого питания, повышает риск развития онкологических заболеваний минимум на десять процентов. «Этот вывод говорит о том, что управление весом может и не защищать от рака, связанного с ожирением», - заявила Синтия Томсон, процессор Университета штата Аризона. По ее словам, ранее ученые доказали связь между раком и лишним весом, однако последние исследования свидетельствуют о том, что люди, не страдающие от избыточной массы тела, также могут столкнуться с опасными болезнями, если в их рационе преобладает нездоровая пища.
А вот ученые из Великобритании и вовсе заявили о том, что комбинация жирные и вредные блюда плюс лишний вес увеличивает риски развития онкологических заболеваний сразу в несколько раз. «Высококалорийные продукты, такие как фаст-фуд, могут способствовать увеличению веса, а ожирение может вызвать 13 видов рака», - считают британские исследователи.