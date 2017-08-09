Ученые назвали самые опасные продукты для женского здоровья

Некоторые продукты, которые многие женщины считают абсолютно безвредными, могут серьезно ухудшить самочувствие и даже спровоцировать развитие опасных заболеваний.
Как передает replyua.net, специалисты составили рейтинг продуктов питания, которые наносят вред здоровью женщин. На первое место они поставили сахар и всю продукцию, которая его содержит, поскольку избыток сахара в организме приводит к развитию рака груди. Также опасным признали глюкозно-фруктовый сироп, которые женщины используют в качестве заменителя сахара. Кроме того, этот продукт добавляют в консервы, сладости и лимонад, поэтому он вдвойне опасен. На третьем месте находятся продукты из переработанной муки – хлеб, булочки и все остальное.
Если вы не можете прожить без хлебобулочных изделий, покупайте отруби и очень грубый хлеб. Эти продукты точно не навредят, а также не приведут к развитию ожирения. Также специалисты включили в рейтинг опасных продуктов копчености и колбасы, трансжиры, подсолнечное масло, капусту, консервированные томаты и слабый алкоголь.