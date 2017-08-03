Кількість сліпих людей зросте до 115 мільйонів осіб

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Проблеми з зором відчувають все більше людей на земній кулі. Наразі ця тенденція набула загрозливих розмірів, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.Так, результати досліджень показують, що наразі у світі налічується тридцять шість мільйонів сліпих людей. Їх кількість зростає з кожним днем – якщо це відбуватиметься такими ж темпами, то вже у 2050 році можна буде говорити про сто п'ятнадцять мільйонів людей, які неспроможні бачити. Від проблем із зором страждають переважно люди похилого віку. Є і певні регіональні особливості – наприклад, зараз найбільше сліпих до загальної кількості населення налічується в Південній Азії та субекваторіальній Африці.Незважаючи на зусилля медиків, тенденції до старіння населення Землі зберігаються, а це значить, що і кількість людей з проблемами зору зростатиме. Якщо проаналізувати дані із ста вісімдесяти восьми держав світу, то можна зробити висновок, що проблеми з зором мають щонайменше двісті мільйонів людей. Вже у 2050 році таких людей буде п’ятсот п’ятдесят мільйонів. Автори дослідження вказують, що уряди мають виділяти більше коштів на боротьбу з захворюваннями очей, наприклад, катаракти, адже навіть незначне погіршення зору дуже негативно впливає на якість життя людей.