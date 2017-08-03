валюта
СпецтемаУжасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Кількість сліпих людей зросте до 115 мільйонів осіб

Кількість сліпих людей зросте до 115 мільйонів осіб
Проблеми з зором відчувають все більше людей на земній кулі. Наразі ця тенденція набула загрозливих розмірів, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.

Так, результати досліджень показують, що наразі у світі налічується тридцять шість мільйонів сліпих людей. Їх кількість зростає з кожним днем – якщо це відбуватиметься такими ж темпами, то вже у 2050 році можна буде говорити про сто п'ятнадцять мільйонів людей, які неспроможні бачити. Від проблем із зором страждають переважно люди похилого віку. Є і певні регіональні особливості – наприклад, зараз найбільше сліпих до загальної кількості населення налічується в Південній Азії та субекваторіальній Африці.

Незважаючи на зусилля медиків, тенденції до старіння населення Землі зберігаються, а це значить, що і кількість людей з проблемами зору зростатиме. Якщо проаналізувати дані із ста вісімдесяти восьми держав світу, то можна зробити висновок, що проблеми з зором мають щонайменше двісті мільйонів людей. Вже у 2050 році таких людей буде п’ятсот п’ятдесят мільйонів. Автори дослідження вказують, що уряди мають виділяти більше коштів на боротьбу з захворюваннями очей, наприклад, катаракти, адже навіть незначне погіршення зору дуже негативно впливає на якість життя людей.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
03 авг 2017
8814

Мария Шарапова отказалась соревноваться с теннисисткой из Украины

Мария Шарапова, самая известная теннисистка России, отказалась выходить на корт против украинки Леси Цуренко. Как передает replyua.net, спортсменки должны были встретиться во втором раунде турнира в

03 авг 2017
5902

Стоит ожидать революцию: Огрызко «обрадовал» россиян последствиями новых санкций

Буквально в течение полугода стоит ожидать реального и ощутимого влияния новых санкций Белого дома против Кремля, так как спустя шесть месяцев завершится сбор американской финансовой разведкой

03 авг 2017
5900

Невзоров: действие новых санкций США против России будет страшнее цианида

Александр Невзоров, российский публицист, прокомментировал новые санкции США против России, отметив, что применение таких ограничений намного мощнее и шире, чем действие цианида. Как информирует

Последние новости

До кінця 2019 року Україна зможе відмовитися від антрациту – Насалик

Блогер: чому Росія так чекає 2025 року?

Київ блокуватиме проросійські канали на території Донбасу

Бути летальній зброї чи ні: у Держдепі США відповіли, чи є рішення по цьому питанню

Нусс: Кремль у гніві та дезорієнтований

У Євросоюзі виявили мільйони небезпечних для споживання курячих яєць

Відносини між РФ та НАТО досягли найскладнішої фази з часів «холодної війни» – Столтенберг

Уряд планує підвищити для українців вартість горілки - ЗМІ

Отримати біометричний паспорт буде ще легше

У Франції заборонили «кумівство» у владних колах

На що Кличко обміняв боксерський ринг?

Президент Трамп збирається в першу відпустку

Спека триває: жителів Києва попередили про метеорологічну димку

Трамп атаковал в Твиттере конгрессменов и показал, что не собирается оставлять безнаказанными заговоры в Республиканской партии

Кількість сліпих людей зросте до 115 мільйонів осіб

Канада задумалася про власну протиракетну оборону через ядерні випробування КНДР

Затверджені санкції позбавляють Трампа можливості укласти угоду з Кремлем – сенатор

Піонтковський: чекаю на військову ескалацію на Донбасі 24 серпня (відео)

Саша Сотник: росіяни достойні тих санкцій. Вони їх навіть хочуть (відео)

Екс-прокурор розбагатів на 5 квартир відразу після звільнення

 Новости за день