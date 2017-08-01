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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Медики: отеки ног могут свидетельствовать о тяжелейших заболеваниях

Медики: отеки ног могут свидетельствовать о тяжелейших заболеваниях
Врачи отмечают, что волноваться не нужно лишь тем людям, которые сталкиваются с отечностью ног при жаркой погоде, после длительного пребывания на ногах или после употребления большого количества жидкости или соленых продуктов, а вот всем остальным людям, страдающим отеками, нужно бить тревогу.

Как информирует replyua.net, медики заявили, что постоянная отечность может свидетельствовать о наличии болезней легких, почек ми сердца. Кроме того, отечностью нередко страдают люди, принимающие лекарства от высокого давления. Врачи также обращают внимание на болезнь, которая называется лимфодема. Это патологическое состояние, сопровождающееся нарастающим отеком мягких тканей пораженной области (чаще всего – нижних конечностей).

По словам специалистов, при этом заболевании отек может образовываться из-за нарушения оттока жидкости в лимфатических сосудах. В любом случае, если ваши отеки никак не связаны с работой на ногах, жарой и солеными продуктами, обязательно покажитесь врачу, чтобы он смог поставить точный диагноз, и вы смогли вовремя приступить к лечению.
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