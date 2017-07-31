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Эксперт рассекретил страшные данные о «лечении» украинцев

Эксперт рассекретил страшные данные о «лечении» украинцев
Дмитрий Шерембей, глава центра «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ», привел шокирующие данные, подчеркнув, что украинцы практически перестали обращаться к врачам за помощью.

Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, эксперт отметил, что 67 украинцев умирают каждый час от какого-либо заболевания, и из них 80 процентов уходят из жизни в своих домах, а не в больницах, и это шокирующая статистика, поскольку в других европейских странах, напротив, только 20 процентов умирают дома, как правило, от старости. «У нас не обращаются по абсолютно очевидной причине: там нет возможности помочь. Даже если я приду к врачу, и он бесплатно даст мне рекомендацию, очевидно, что он не выдаст мне химиотерапию и другие лекарства. Поэтому люди дома лечатся зеленками, подорожниками и ромашками», заявил Шерембей.

По его словам, приблизительно 1600 человек каждый день умирают из-за болезней в Украине, и сейчас смертность намного превысила рождаемость.
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