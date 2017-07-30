Likarni.com — сервис, который помогает найти клинику или врача

Likarni.com — медицинский проект, который помогает найти клинику или врача. Достаточно новый, но уже успешный проект, база частных медицинских учреждений постоянно обновляется, публикуются отзывы реальных людей. Сервис стартовал 19 октября 2015 года в Киеве и Харькове, через год в Одессе и Запорожье. За два года были покрыты все областные центры Украины. Параллельно портал ведет работу совместно с организацией "Батьки за вакцинацію” и " Мобильная медсестра".
Профессиональная команда разработчиков смогла воплотить в реальность желания пациентов и врачей. Теперь они легко могут находить друг друга с помощью Likarni.com. В системе медицинского портала контакты многочисленных центров и докторов по самым различным специальностям.
Преимущества сервиса Likarni.com
Для пациентов: получение только самой актуальной информации относительно клиник частного направления и государственных. Помощь в поиске наиболее оптимального диагностического центра при необходимости прохождения исследований.
Для клиник и врачей: возможность увеличить поток пациентов, изучить здоровую конкурентоспособность. Для руководителей центров: хорошая возможность найти новых квалифицированных сотрудников, увеличить штат персонала.
Сайт Likarni.com помогает значительно сэкономить время при поиске клиники и врача, нет необходимости обзванивать сотни больниц в поиске подходящей. Вся информация о врачах, ценах, клиниках, находящаяся на портале, регулярно обновляется, поэтому актуальна. Штат консультантов помогает разрешить сомнения при выборе медицинского центра или врача, подход к каждому клиенту индивидуален.
Особе внимание стоит уделить удобству сервиса. Позвонив в call-центр сервиса, не придется проводить долгие поиски докторов, вся работа осуществляется консультантами сайта, также они проследят, чтобы пациент не забыл о необходимости посещения врача.
При работе с порталом Likarni.com от пациента не требуется дополнительных материальных вложений, все услуги сервиса абсолютно бесплатны, стоимость лечения или консультации не будут отличаться от цены, указанной на сайте, по приходу в клинику.
Дополнительно сервис предоставляет обширную информационную базу о различных заболеваниях, способах их лечения и своевременного диагностирования. Медицинские статьи и интервью врачей будут полезны и интересны пользователям сервиса.
Likarni.com — с заботой о здоровье!