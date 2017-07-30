валюта
СпецтемаЖурналист: остудите головы и поймите – власть приняла Соломоново решение

Likarni.com — сервис, который помогает найти клинику или врача

Likarni.com — сервис, который помогает найти клинику или врача
Likarni.com — медицинский проект, который помогает найти клинику или врача. Достаточно новый, но уже успешный проект, база частных медицинских учреждений постоянно обновляется, публикуются отзывы реальных людей. Сервис стартовал 19 октября 2015 года в Киеве и Харькове, через год в Одессе и Запорожье. За два года были покрыты все областные центры Украины. Параллельно портал ведет работу совместно с организацией "Батьки за вакцинацію” и " Мобильная медсестра".

Профессиональная команда разработчиков смогла воплотить в реальность желания пациентов и врачей. Теперь они легко могут находить друг друга с помощью Likarni.com. В системе медицинского портала контакты многочисленных центров и докторов по самым различным специальностям.

Преимущества сервиса Likarni.com
Для пациентов: получение только самой актуальной информации относительно клиник частного направления и государственных. Помощь в поиске наиболее оптимального диагностического центра при необходимости прохождения исследований.

Для клиник и врачей: возможность увеличить поток пациентов, изучить здоровую конкурентоспособность. Для руководителей центров: хорошая возможность найти новых квалифицированных сотрудников, увеличить штат персонала.

Сайт Likarni.com помогает значительно сэкономить время при поиске клиники и врача, нет необходимости обзванивать сотни больниц в поиске подходящей. Вся информация о врачах, ценах, клиниках, находящаяся на портале, регулярно обновляется, поэтому актуальна. Штат консультантов помогает разрешить сомнения при выборе медицинского центра или врача, подход к каждому клиенту индивидуален.

Особе внимание стоит уделить удобству сервиса. Позвонив в call-центр сервиса, не придется проводить долгие поиски докторов, вся работа осуществляется консультантами сайта, также они проследят, чтобы пациент не забыл о необходимости посещения врача.

При работе с порталом Likarni.com от пациента не требуется дополнительных материальных вложений, все услуги сервиса абсолютно бесплатны, стоимость лечения или консультации не будут отличаться от цены, указанной на сайте, по приходу в клинику.

Дополнительно сервис предоставляет обширную информационную базу о различных заболеваниях, способах их лечения и своевременного диагностирования. Медицинские статьи и интервью врачей будут полезны и интересны пользователям сервиса.
Likarni.com — с заботой о здоровье!
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
30 июл 2017
8126

«Чем он лучше Бен Ладена?»: мировое сообщество призвали к ликвидации Путина

В прямом эфире «Обозревателя» известный российский музыкант и блогер Алексей Лебединский заявил, что цивилизованное мировое сообщество все должно сделать для физического устранения российского

30 июл 2017
5537

Президент Южной Кореи передал «большой привет» Китаю и России, – эксперт

Китай и Россия сегодня получили «большой привет» от нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который пришел к власти с романтическими обещаниями налаживать братское взаимопонимание с Пхеньяном. И с

30 июл 2017
4276

Блогер: у России практически пропало желание воевать с Украиной

Еще некоторое время назад Россия строила планы по захвату Украины, однако с тех пор, как украинская армия продемонстрировала силу и мощь, у российской стороны пропало желание воевать с Украиной. Как

Последние новости

«Чистилище» пополнилось сразу несколькими российскими знаменитостями

Варшава готовит ответ Еврокомиссии на претензии из-за судебной реформы

Американские бомбардировщики совершили полет над Корейским полуостровом

В Польше выпустят новые паспорта с изображением Львова

Так вести себя как «Батькивщина» Тимошенко – это и есть преступление против народа, – Комаровский

Предприниматель пояснил, чего на самом деле хотели крымчане на «референдуме» в 2014 году

В Одессе сгорел ресторан «Пляжник»

Назаров: Путин вновь станет президентом в 2018 году

В Крыму нарушаются права человека – новый отчет

В Швейцарии завершилось строительство самого длинного в мире пешеходного подвесного моста

Иноземцев: Из-за санкций Россия возвращается в 1917 год

В Украине растут зарплаты и уменьшается безработица

Россиян нужно воспитывать по-другому: Кондратюк разъярил своей идеей сторонников Путина

Журналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Блогер: в поддельном заявлении Саакашвили много странностей

Новые санкции США заставят Россию отказаться от финансирования «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Режиссер: Андрей Макаревич работает на Кремль

Военный писатель рассказал, кто распускает слухи про «пропутинскую Грузию»

Савченко: даже наши враги смеются над лишением гражданства Саакашвили

Полторак: Для створення військового центру біля Львову США виділили 22 мільйони доларів

 Новости за день