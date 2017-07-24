Арбузы провоцируют развитие рака, - ученые

Исследователи из Соединенных Штатов утверждают, что регулярное употребление арбузов может спровоцировать развитие раковой опухоли.
Как информирует replyua.net, специалисты отметили, что в мякоти арбуза содержится огромное количество нитратов, и именно они могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний. сами по себе эти неорганические соединения не несут никакого вреда человека, однако соприкасаясь с микрофлорой желудочно-кишечного тракта, они превращаются во вредные нитриты и N-нитрозосоединения, которые и приводят к образованию раковых опухолей. По словам ученых, из-за токсинов меняется уровень гемоглобина, который отвечает за транспортировку крови.
Если гемоглобин снижается, ткани недополучают кислород. Чаще всего такой симптом встречается у детей, а также у пациентов с дыхательными болезнями и заболеваниями сердца и сосудов. Напомним, что ранее ученые назвали два продукта, убивающих раковые клетки, – яблоки и персики. В этих фруктах содержится витамин В 17, который и уничтожает рак.