Ученые назвали два продукта для борьбы с раком

Лаэтрил, или витамин В17, способствует уничтожению раковых клеток, и в самых больших количествах этот витамин содержится в абрикосах и яблоках. Как информирует replyua.net, витамин был открыт учеными в семидесятых годах, и тогда исследователи установили, что он обладает лечебными свойствами, однако они не могли предположить, что лаэтрил способен бороться с онкологическими заболеваниями.
Результаты нового исследования ученые опубликовали в одном из научных журналов, и отметили, что витамин содержится и во многих других продуктах, но в гораздо меньшем количестве. Интересно и то, что много лет в некоторых странах данное вещество было запрещено, пока исследователи не начали свое исследование о витамине B17. Также лаэтрил можно найти в миндале и персиках, но в меньшем количестве. Ученые провели эксперимент на грызунах, зараженных раком, добавляя в рацион мышей яблок и абрикосы.
Через 9 недель у грызунов были взяты повторные анализы, результаты которых удивили исследователей: поражение головного мозга раковыми клетками уменьшилось. Впрочем, лаэтрил считается «ядовитым», и сейчас ученые рассчитывают безвредную для человека «дозу».