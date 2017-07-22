Ученые из России собираются вылечить Стивена Хокинга

Сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске заявили о том, что занимаются разработкой препарата с антиоксидантным белком, который поможет вылечиться Стивену Хокингу, самому известному британскому астрофизику.
Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу новосибирского института, ученые заявили, что помогут Хокингу вылечить страшное заболевание – боковой амиотрофический склероз. Ученые немного рассказали о симптомах и последствиях этой болезни. По их словам, астрофизик практически полностью парализован. Заболевание Хокинга очень редкое, причины его до сих пор остаются до конца не установленными. Известно лишь, что с момента постановки диагноза до летального исхода проходит, в большинстве случаев, не более пяти лет.
Николай Алемасов, один из разработчиков препарата, отметил, что сейчас ученые также пытаются установить, почему продолжительность жизни людей с этой болезнью всегда бывает разной. Он отметил, что после первых симптомов заболевания люди живут и один год, и десять лет, однако Хокинг «держится» уже несколько десятилетий, и в этом заключается уникальность этой формы склероза. Разработка препарата находится в завершающей стадии.