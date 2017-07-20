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Є перші підстави сподіватись, що людство перемагає у боротьбі зі СНІДом

Є перші підстави сподіватись, що людство перемагає у боротьбі зі СНІДом
СНІД недарма називають чумою двадцятого століття – він займає одне з перших місць за смертністю у світі. Тим не менш, є підстави сподіватись, що заходи, яких вживає людство для боротьби з такою загрозою, дозволять побороти цю хворобу у майбутньому, - інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Так, нещодавно Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД оприлюднила звіт за останні десять років своєї роботи. Зокрема, у ньому вказується, що порівняно з 2005 роком, коли від СНІДу помирали щорічно один мільйон дев’ятсот тисяч осіб, ситуація значно покращилась. Смертність від СНІДу впала у двічі – до одного мільйону осіб. Вперше можна говорити про те, що відбувся якісний перелом, адже понад половина інфікованих отримує лікування.

Зауважимо, що ВІЛ не піддається лікуванню, але його розвиток можна блокувати за допомогою антиретровірусної терапії. За відсутності належного лікування, ВІЛ переростає у СНІД, який повністю руйнує імунну систему людини. Відтак, від будь-якого, навіть несерйозного захворювання, людина помирає. На поточний момент майже тридцять сім мільйонів людей у світі живе з ВІЛ, з них п’ятдесят три відсотки отримують лікування, завдяки якому вони матимуть майже середньостатистичну тривалість життя.
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