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Блогер: що не так з медреформою

Блогер: що не так з медреформою
Як повідомляє replyua.net, медична реформа є одним із найбільш гучних інформаційних приводів останніх місяців. Її обговорюють як в експертному колі, так і пересічні користувачі соціальних мереж. Складність полягає в тому, що мало хто володіє спеціальними знаннями, достатніми для експертної оцінки. Тим не менш, можна оцінити інформаційну кампанію, яка супроводжує процес реформування. Кілька слів з цього приводу написав і блогер Дмитро Вовнянко – відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер наголошує, що свідомо до цього не писав нічого про медичну реформу, адже його знання в медицині обмежуються окремими аспектами надання першої медичної допомоги. Тим не менш, він дізнався одну неприємну річ – гарячим прихильником медичної реформи став Віталій Шабунін та його «посіпаки». Власне, це значить, що у повітрі «запахло баблом», а його так легко розділити за допомогою різноманітних громадських організацій, що їх щедро і густо понастворював Шабунін.

Тим більше, що деякі цілком притомні медики оцінюють потуги Міністерства охорони здоров’я різко негативно. За словами блогера, його серце чує – йдеться про шалену «підставу». Весь цей гучний піар може вилитись у гучне ніщо – а винною буде Банкова.
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