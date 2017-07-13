Медик: в ближайшем будущем люди будут жить не больше двадцати лет

В недалеком будущем продолжительность жизни людей будет составлять около двадцати лет, и это произойдет из-за того, что ученые не создают новые антибиотики.
Как информирует replyua.net, об этом рассказала Ирина Чукаева, заслуженный врач России, во время конференции «Антибиотикорезистентность как один из глобальных вызовов мировому сообществу XXI века». Медик отметила, что уже сейчас ситуация близка к катастрофической, - дело в том, что за последние двадцать лет учеными были изобретены всего два новых антибиотика, однако количество смертельно опасных инфекций выросло в несколько раз, и совсем скоро врачи не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь больным. Чукаева напомнила, что недавно Евросоюз привел новую статистику, согласно которой устойчивость к антибиотикам кишечной инфекции, которая считается самой распространенной, значительно повысилась. В итоге микробы-мутанты получат селективное преимущество, и человечество окажется «на грани катастрофы». Поэтому в будущем средняя продолжительность жизни может сократиться до 20 лет.
Впрочем, Чукаева – одна из немногих специалистов, кто дает такие прогнозы. Многие ученые, напротив, считают, что в будущем продолжительность жизни увеличится благодаря созданию новых препаратов и развитию медицинских технологий, а процесс старения можно будет замедлять.