Ученые провели успешные испытания вакцины от рака

Группа известных онкологов провела успешные испытания новой вакцины от рака, и после испытаний ученые заявили, что эту вакцину можно применять в борьбе с меланомой.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Nature News, в эксперименте участвовали 6 добровольцев, и у 4 пациентов на протяжении двух лет не было ни одного рецидива меланомы. Немецкие и австрийские ученые демонстрируют результаты еще одного исследования, после которого они сделали вывод, что с персонализированным подходом к вакцинации на основе РНК (одной из трех основных макромолекул на ряду с ДНК и белками) у восьми из тринадцати пациентов через 23 месяца после вакцинации опухоли исчезли.
В настоящий момент ученые готовятся ко второму испытанию, во время которого они определят эффективность созданного препарата в борьбе с другими онкологическими заболеваниями. Сообщается, что вакцины схожи с теми, которые применяют в лечении инфекционных болезней. При создании вакцины ученые смешивали раковые клетки с агентами, а потом вводили их в организм пациента и стимулировали именной ответ.