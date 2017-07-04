Эксперты назвали самые полезные напитки в 40-градусную жару

Сорокоградусная жара в летние месяцы стала уже привычной для украинцев, однако в такие дни нужно заботиться о своем здоровье. Как информирует replyua.net, в сильную жару происходит обезвоживание организма, однако это еще не самая большая опасность – многие напитки, которые человек предпочитает пить в жару, совершенно не восполняют потерянных объемов жидкости, поэтому к их выбору нужно подходить очень серьезно.
Конечно, идеальным напитком в жару считается вода, однако существуют и другие напитки, которые помогают утолить жажду, уменьшить потоотделение, восполнить энергию, зарядить бодростью. На первое место эксперты ставят зеленый чай, который улучшает терморегуляцию и избавляет от чувства жажды. Вторым по пользе является хлебный квас – этот напиток освежает, улучшает микрофлору кишечника, содержит витамины. Однако пить нужно только тот квас, который приготовлен дома.
Тройку лидеров замыкает морс из клюквы, который отличается минимальным количеством калорий и содержит много витаминов. Также среди полезных напитков специалисты называют воду с лимоном, кефир и свежевыжатые соки – апельсиновый, томатный, огуречный и морковный. Особенно овощные соки полезны тем, кто часто посещает пляж.