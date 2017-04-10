Ученый рассказал, как полностью избавиться от всех болезней всего за один год

Марва Оганян, известный биохимик-целитель, уверен, что при правильном питании, а также при частом отказе от пищи всего за один год можно стать абсолютно здоровым человеком.
Как передает replyua.net со ссылкой на Nation News, ученый представил уникальную методику оздоровления всего организма, согласно которой нужно отказаться от вредной пищи. Оганян уверен, что организм уже не может справиться с той пищей, которую сейчас получает, и не выводит ее наружу. Из-за этого, по мнению биохимика, человечество сталкивается с опасными заболеваниями. Специалист предлагает отказаться от пищи на какое-то время, чтобы организм смог вывести все «отходы жизнедеятельности». В основе методики лежит только здоровое питание и регулярное голодание в течение одного года.
По расчетам Оганяна, около 90 процентов своей энергии люди тратят на усвоение и переваривание пищи, но, если освободить организм от такой нагрузки, он начнет очищаться, а затем восстанавливаться. На весь тот процесс уходит ровно один год, а при частом голодании начинают активно перерабатываться все больные клетки, происходит общее укрепление организма.