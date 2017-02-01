Инициативы Ульяны Супрун поддержали в Евросоюзе

Хьюг Мингарелли, глава представительства ЕС в Украине, заявил о том, что Евросоюз очень внимательно следит за реформами в системе здравоохранения, которые проводит Ульяна Супрун, исполняющая обязанности главы Минздрава. Как передает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, представитель ЕС также подчеркнул, что в Украине наблюдается огромное сопротивление реформам и всем стремительным действиям, поэтому решительность Ульяны Супрун заслуживает особой оценки – она проводит важнейшую реформу, необходимую всем украинцам.
«Эту реформу заслуживают все граждане Украины. Евросоюз, в свою очередь, будет внимательно следить за развитием реформ в системе украинского здравоохранения, подчеркнул Мингарелли. По его словам, реформа должна как можно быстрее продвигаться в таких сферах, как первичная медико-санитарная помощь, финансирование здравоохранения, общественное здравоохранение, закупки препаратов и оборудования, стационарная помощь.
Представитель Евросоюза при этом добавил, что расходы Украины, связанные со здравоохранением, в настоящий момент превышают расходы в тех странах, где такой же уровень жизни, как в Украине. Однако в то же время по сравнению с этими странами продолжительность жизни в Украине на десять лет меньше, поэтому необходимы быстрые реформы.