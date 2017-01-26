Диетологи рассказали, каким должен быть рацион у людей старше 30 лет

Диетологи из Соединенных Штатов считают, что все люди, которым уже исполнилось тридцать лет, должны полностью пересмотреть свой рацион питания, информирует replyua.net.
По словам специалистов, рацион каждого человека должен меняться на протяжении жизни, и то, что мы употребляли в пищу в детском, подростковом и очень молодом возрасте, абсолютно не подойдет людям старше тридцати лет. Диетологи провели масштабное исследование и выяснили, что после тридцати лет в организме каждого человека запускаются определенные процессы, и он уже не может воспринимать всю ту пищу, которую человек употреблял в более молодом возрасте. В частности, специалисты предлагают полностью исключить из рациона очень тяжелые блюда, которые медленно усваиваются.
Дело в том, что частое употребление тяжелой пищи может спровоцировать проблемы с самочувствием и приведет к развитию серьезных заболеваний. Диетологи советуют выучить три правила: люди старше 30 лет должны отказаться от вечерних перекусов, должны уменьшить количество порций, а также вести дневник по калорийности блюд.