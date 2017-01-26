валюта
СпецтемаГлаварь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Диетологи рассказали, каким должен быть рацион у людей старше 30 лет

Диетологи рассказали, каким должен быть рацион у людей старше 30 лет
Диетологи из Соединенных Штатов считают, что все люди, которым уже исполнилось тридцать лет, должны полностью пересмотреть свой рацион питания, информирует replyua.net.

По словам специалистов, рацион каждого человека должен меняться на протяжении жизни, и то, что мы употребляли в пищу в детском, подростковом и очень молодом возрасте, абсолютно не подойдет людям старше тридцати лет. Диетологи провели масштабное исследование и выяснили, что после тридцати лет в организме каждого человека запускаются определенные процессы, и он уже не может воспринимать всю ту пищу, которую человек употреблял в более молодом возрасте. В частности, специалисты предлагают полностью исключить из рациона очень тяжелые блюда, которые медленно усваиваются.

Дело в том, что частое употребление тяжелой пищи может спровоцировать проблемы с самочувствием и приведет к развитию серьезных заболеваний. Диетологи советуют выучить три правила: люди старше 30 лет должны отказаться от вечерних перекусов, должны уменьшить количество порций, а также вести дневник по калорийности блюд.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною
Важное за сутки
25 янв 2017
8970

У РФ пояснили, для чого нарощують війська біля кордону з Україною

Російська Федерація прийняла рішення підсилити свої війська у Південному воєнному окрузі у зв’язку із ситуацією, яка складається на території українського Донбасу. Про це заявив міністр оборони Росії

Последние новости

26 января зафиксирован новый рост цен на нефть

Сазонов: свободный рынок земли – единственный способ побороть земельные махинации

Київ продовжує активно торгувати з окупантами - Парасюк

Чрезвычайная ситуация на реке Днепр

Трамп зрадить Балтію, Молдову та Україну – Financial Times

Залог за скандальную Заверуху внес сторонник Януковича-младшего, – журналист

Фурса: три важных шага в борьбе с коррупцией

КРИМський бандерівець: життя в Криму нагадує пекло

Литвин: рішення про підвищення пенсійного віку від терміновано, але не знято з порядку денного

Составлен рейтинг лучших отелей в мире

Серйозний конфлікт не за горами: у Польщі виступили з гучною заявою щодо України

Польские власти: Польша не представляет себе дальнейшего сотрудничества с Украиной

Войцех Бальчун обещает шокировать Украину и заработать с «Укрзализныцей» 16 млрд гривен прибыли

Диетологи рассказали, каким должен быть рацион у людей старше 30 лет

Волонтер: Россия может пойти в открытое наступление

Політика Трампа може призвести до знищення путінської Росії – експерт

В НАСА заявили об астероиде, пролетевшем мимо Земли

Влада Мексики прокоментувала будівництво Трампом стіни на кордоні

Трамп собирается подписать самый жесткий указ против беженцев

Трамп поділився першими враженнями про життя у Білому домі

 Новости за день