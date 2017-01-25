Ученые назвали два препарата, которые помогут в борьбе с депрессией

Датские исследователи провели ряд экспериментов и установили, что два препарата, которые часто принимают многие люди, помимо своих основных показаний, способны излечить и другие недуги, например, депрессию, информирует replyua.net. Ученые из Дании обнаружили, что аспирин и нурофен способны бороться с депрессивным состоянием не хуже многих антидепрессантов.
По словам специалистов, эти лекарственные препараты хорошо проявили себя в лечении простудных заболеваний, сильной мигрени, а также «показали способность» улучшать эмоциональный фон. Ученые подчеркнули, что нередко депрессивное состояние вызвано физиологическими процессами, проходящими в организме. Чтобы вылечить хандру, необязательно принимать тяжелые депрессанты, которые имеют множество побочных эффектов, в том числе и привыкание.
Датские специалисты также подчеркнули, что при первых признаках депрессии не нужно бежать к психотерапевту – достаточно принять таблетку нурофена или аспирина. Однако и этими лекарствами злоупотреблять нельзя, предупредили эксперты. Нужно отметить, что ранее другая группа исследователей пришла к выводу, что аспирин помогает людям с онкологией и продлевает им жизнь, а также благоприятно воздействует на работу сердца.