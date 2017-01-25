С начала года в Китае от птичьего гриппа скончались уже 9 человек

Медики сразу трех провинций Китая заявили, что с начала текущего года в разных провинциях страны уже 9 человек стали жертвами птичьего гриппа H7N9, о чем передает replyua.net. Отмечается, что летальные случаи произошли в северной части провинции Хэнань, в центре провинции Хунани, а также на юге Гуандун. Представители медицинских служб провинции Хэннаь сообщили о смертях двух сотрудников ресторана. До этого в СМИ появлялась информация, что работники рынка, продававшее мясо птицы, также скончались в связи с осложнениями данного смертельного вируса.
В настоящее время есть информация, что у H7N9 есть свойства вызывать респираторные вирусы, оказывающие очень серьезное влияние на состояние здоровья людей. Наиболее часто этот вирус проявляет себя с приходом весны или зимы. Предварительные данные свидетельствуют о зафиксированных случаях заболевания на птичий грипп в Гонконге и Шанхае.
Согласно данным ВОЗ, птичий грипп относится к категории инфекционных вирусных заболеванием птиц, которые нередко протекают без определенных признаков. В части случаев этот вирус мутирует и распространяется на людей и животных.