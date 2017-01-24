Ученые нашли уникальный метод лечения эректильной дисфункции

Специалисты утверждают, что теперь мужчины, живущие с таким диагнозом, смогут вылечиться, не прибегая к применению различных препаратов вроде «Виагры». Как информирует replyua.net со ссылкой на Science Alert, речь идет о экстракорпоральной ударно-волновой терапии, которая позволяет забыть об эректильной дисфункции на продолжительное время.
В эксперименте принимали участие двадцать мужчин, и 15 из них удалось помочь – причем речь идет о тех представителях мужского пола, которые жили с этим неприятным недугом больше трех лет. Впрочем, терапию периодически необходимо повторять, поскольку результаты заметны только в течении первых шести месяцев после курса лечения. Медики утверждают, что такой способ лечения наиболее безопасный, поскольку прием лекарственных препаратов очень часто приводит к побочным эффектам.
По словам специалистов, у этой терапии нет ни одного побочного эффекта, и она не имеет ни одного противопоказания – курс лечения могут проходить мужчины любого возраста. Звуковые волны оказывают воздействие на половой орган, вызывая процесс роста кровеносных сосудов. Впрочем, эта методика известна довольно давно, но во многих странах она запрещена, поскольку до конца не изучена.