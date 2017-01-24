Ученые заявили о смертельном вирусе в организме большинства мужчин

Исследователи из Соединенных Штатов пришли к выводу, что большинство американских мужчин заражены смертельным вирусом. Как информирует replyua.net, результаты исследования ученые опубликовали в издании JAMA Oncology. По словам исследователей, около 45 процентов мужского населения США являются носителями вируса папилломы человека.
Однако ранее ученые знали о такой статистике, но не считали этот вирус опасным, утверждая, что каждый человек может быть носителем, но при этом вирус никак не отразится на его здоровье. Впрочем, сейчас эксперты поменяли свои заключения – по их словам, вирус представляет смертельную опасность. Ученые внимательно изучили медицинские карты почти двух тысяч американцев и обнаружили, что минимум четверть из них является носителем такого вируса папилломы, при котором развиваются онкологические заболевания.
Специалисты отмечают, что каждый четвертый житель США мужского пола может подвергать свой организм и организм своей партнерши опасности. Дело в том, что мужчина, являющийся носителем опасного вируса, вступает в половые контакты с женщиной и может заразить ее вирусом, который, в свою очередь, вызывает развитие рака шейки матки – практически неизлечимого заболевания.