Эпидемия трех вирусов способна привести к уничтожению человечества – ученые

Во время состоявшегося в Швейцарии международного научного съезда ученые заявили о существовании трех вирусов, которые способны полностью уничтожить современную цивилизацию, передает replyua.net.
По утверждению вирусологов, результатом распространившихся трех вирусов может стать достаточно серьезная эпидемия, в результате которой может вымереть человечество. В связи с этим, учеными было принято решение о начале работы над специальной вакциной от подобных болезней. Предполагается разработка вирусов Нипа, Мерс и Лассе.
Об обнаруженном вирусе информация появилась в декабре 2012 года в Катаре. Пациентка, которая заболела вирусом, обратилась за медицинской помощью. Врачи определили у нее поражение легких, в результате чего больная в скором времени скончалась. Что касается вируса Нипа, то он был обнаружен гораздо ранее, в 1999 году в Малайзии. Данное заболевание способно поражать мозг, в результате чего болезни подвергаются многие другие органы. Результатом лихорадки Ласе является существенное снижение печени и почек, а также влияние на человека. Как результат, происходит образование закупорок и тромбов в организме, в результате чего человек умирает.