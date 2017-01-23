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Ученые нашли способ бороться к устойчивостью бактерий к антибиотикам

Ученые нашли способ бороться к устойчивостью бактерий к антибиотикам
Издание «Independent» пишет, что ученым удалось создать молекулу, которая снижает резистентность бактериальных инфекций к антибиотикам, что позволит медикам серьезно продвинуться в лечение различных заболеваний, - передает replyua.net.

Разработанная учеными молекула позволит преодолеть резистентность сразу нескольких штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам. В последние годы ученые столкнулись с серьезной проблемой – многие бактериальные инфекции стали устойчивыми к антибиотикам из-за их неправильного использования. По словам ученых, разработанная молекула поражает способность бактерий к резистентности, из-за чего они вновь становятся чувствительными к антибиотикам.

Ранее ученые заявляли, что из-за многолетнего неправильного использования антибиотиков во время лечения или производства продуктов питания большинство бактерий стали к ним устойчивыми, что поставило человечество перед реальной угрозой гибели от известных и ранее считавшихся излечимыми заболеваний. Ведущий исследователь из штата Орегон Брюс Геллер так прокомментировал это открытие ученых: «Многие бактерии вынуждены были мутировать, чтобы стать устойчивыми к антибиотикам, из-за чего нам пришлось разработать новые, модифицированные антибиотики, чтобы оставаться на шаг впереди». По его словам, однако, это решение также может быть лишь временным.
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