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Ученые назвали привычку, из-за которой пожилые люди быстро стареют

Ученые назвали привычку, из-за которой пожилые люди быстро стареют
Специалисты из американского университета в Калифорнии провели масштабный эксперимент и установили, что пожилые люди, которые много времени проводят только в сидячем положении, стареют намного быстрее сверстников, которые предпочитают двигаться, передает replyua.net.

Исследователи пригласили для участия в эксперименте около полутора тысяч пенсионеров, которые уделяли физической активности не больше сорока минут в день, и ежедневно проводили в сидячем положении больше десяти часов. Ученые выяснили, что практически все участники исследования на восемь лет старше биологического возраста. Также специалисты установили, что у людей преклонного возраста, проводящих все свое время в сидячем положении, очень короткие теломеры, - защитные концы хромосом, предотвращающих их старение.

Чем короче теломеры, тем быстрее человек стареет, отметили исследователи. По их утверждению, именно в преклонном возрасте нужно вести активный образ жизни, поскольку после 50 лет старение организма ускоряется. Короткие теломеры способствуют развитию раковых опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
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