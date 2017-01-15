Какую воду безопаснее пить?

Невероятное количество рекламы на тему чистоты и пользы питьевой воды давно уже зашкаливает допустимое. В результате люди в растерянности — какой же из предлагаемых вариантов наиболее безопасен или наименее вреден и можно ли пить воду из водопровода без очистки фильтрами. Покупая широко разрекламированную минеральную воду, многие приходят к выводу, что она не настолько вкусная, как о ней говорили, и, как оказалось — ненамного полезнее обычной воды из крана.
Многолетние мониторинги и исследования показывают, что примерно в каждой четвертой расфасованной по бутылкам и герметично закрытой воде присутствует превышение допустимых норм бактерий, а в некоторых случаях найдены даже синтетические органические вещества, составляющие производственные отходы. О подделке воды даже говорить не стоит, так часто в продажу попадают бутылки с той же водопроводной водой, что течет у вас дома из крана. И чем же нам утолять жажду? Ведь организм человека не сможет существовать без достаточного количества жидкости. Конечно, лучше было бы пить свежую воду из природных чистых водоемов, но на сегодняшний день они находятся в таком загрязненном состоянии, что можно серьезно заболеть после такой воды.
Артезианские скважины тоже не гарантируют чистоты, ведь до потребителя вода доходит по таким же ржавым трубопроводам, по каким поставляется в краны. К тому же такая вода может быть слишком жесткой для питьевой или с различными примесями. Применение фильтров не очень от этого спасает, а уж жесткость убрать абсолютно не сможет. И вот оказалось, что среди многообразия вод наименее способна нанести вред организму протиевая или талая вода. Ее можно получить и дома без специальных приспособлений в количествах, необходимых для нужд семьи. Она выходит чистой от примесей и тяжелых молекул, оптимально насыщенной минералами, а, самое главное — она структурирована. Оттаявшая вода по своему составу сходна со структурой воды, находящейся уже в организме, и прекрасно с ней совмещается.
Протиевая вода похожа по чистоте на прозрачные ручейки горных рек и невероятно активна сообщает replyua.net. Она прекрасно активизирует обменные процессы, избавляет от шлаков и выводит токсические примеси. На ее усвоение нужно меньше энергии, что способствует более продолжительной молодости тела и крепости здоровья. Даже кожа после ежедневного умывания станет мягкой и эластичной, а волосы после мытья легко расчесать. Для изготовления протиевой воды нужна чистая вода, но можно взять и очищенную фильтром, заморозить ее прямо в бутылке в морозилке, а при сильных морозах — на балконе. Первый робкий ледок, начинающий замерзать примерно при 4 градусах тепла, вбирает в себя тяжелые молекулы. Поэтому не замерзшую еще воду слейте в другую емкость, избавившись от ледяной корки. При замерзании воды на 2/3, ее не замерзшую часть нужно слить, ибо там собрались всякие химические примеси.
А то, что замерзло, и есть протиевой водой. Оттаивать до комнатной температуры ее нужно непосредственно перед применением. При нагреве до большей температуры теряет все целебные свойства, но чай по вкусу выходит изумительным.