Медики назвали главные причины развития сахарного диабета

Международные эксперты выделили несколько причин повышения уровня сахара в крови и, как следствие, развития сахарного диабета, сообщает replyua.net со ссылкой на Ортодокс.
По словам медиков, сахарный диабет является наследственным заболеванием, однако в некоторых случаях эту болезнь можно считать «приобретенной». Врачи подчеркнули, что диабет развивается из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания и хронических стрессов, и человек может заболеть в любом возрасте. Исследователи из Бристольского университета заявили, что чаще всего, согласно результатам исследования, сахарный диабет развивается только у определенной группы людей. Также они считают, что главным фактором, влияющим на развития сахарного диабета второго типа, является страх потери работы.
Долгое время считалось, что диабет – наследственная болезнь, но ученые провели масштабный эксперимент с участием сорока тысяч добровольцев из нескольких десятков стран. Среди них были и здоровые люди, и те, кто страдает диабетом. Оказалось, что в группе тех, кто больше всего боится потерять работу, на двадцать процентов больше людей, которые страдают сахарным диабетом.