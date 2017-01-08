Врачам Бангладеша удалось найти способ побороть очень редкое заболевание

Издание «Independent» сообщает, что врачам Дакки удалось побороть очень редкое и ранее считавшееся неизлечимым заболевание Абула Байандара, также известного как «человек-дерево», - передает replyua.net.
Человек-дерево стал известным на весь мир благодаря своей редкой болезни. Необычные наросты на его теле являются большими древообразными бородавками. Его заболевание является наследственным и имеет медицинское название «бородавчатая эпидермодисплазия». Если их просто удалить, они быстро вырастают вновь, захватывая все новые участки кожи.
Врачи в больнице медицинского колледжа Дакки считают, что в результате проведенных 16 операций Байандара сможет полностью оправиться от болезни – наросты не появятся вновь. Он станет первым в мире человеком, которому удалось побороть это сложное и редкое заболевание. Сам Байандара очень рад своему выздоровлению – спустя 16 операций он наконец-то смог обнять свою маленькую дочь и поиграть с ней.