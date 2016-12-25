Ученые рассказали о необычной причине, влияющей на снижение иммунитета

Исследователи утверждают, что на снижение иммунитета влияют не только дефицит витаминов, инфекции и лечение антибиотиками, но и некоторые другие «неожиданные» причины, сообщает replyua.net со ссылкой на Ортодокс. По словам специалистов, иммунная система может стать незащищенной из-за других факторов.
Ученые отнесли к этим факторам недосыпание. По их словам, во время короткого сна иммунные клетки не успевают восстановиться, из-за чего иммунитет снижается в два раза. Более того, эксперты предупредили сладкоежек -–любители десертов и сахара намного чаще других жалуются на снижение иммунитета. Сахар влияет на активность белых кровяных телец, отвечающих за иммунитет. Однако самой неожиданной причиной снижения иммунитета может стать одиночество, заявляют исследователи. Когда человек долгое время остается один, у него резко повышается гормон стресса, негативно влияющий на иммунную систему.
Вирусная защита организма начинает снижаться, повышается риск возникновения различных инфекций. Ученые считают, что для укрепления иммунитета нужно соблюдать многие предписания врачей, и одни только витамины не помогут защититься от вирусов.