Эксперты назвали еще один продукт, который продлевает молодость

Специалисты из нескольких стран Европы провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие продукты могут замедлить старение организма, сообщает replyua.net. Эксперимент проводился на грызунах, и специалисты выявили новые качества сыра с плесенью, который считается одним из самых дорогих деликатесов.
Оказалось, что в твердых сырах с плесенью содержится особое соединение – спермидин. Также это соединение, но уже в меньшей концентрации, можно найти в цельных зернах и бобовых. Мышей разделили на две группы – грызунам из первой группы давали обычную воду, а в воду грызунам из второй группы подмешивали спермидин. Эффект от этого соединения проявился у старых мышей – начало снижаться давление и улучшилась сердечная деятельность. Ученые уверены, что спермидин активизирует работу в организме, благодаря которой клетки освобождаются от токсинов, и тем самым работают намного дольше, что и способствует долголетию.
Что примечательно, отметили эксперты, в Италии, где употребляют большое количество выдержанного сыра, очень много долгожителей, и у этих людей нормальное кровяное давление. Помимо этого, у итальянцев, регулярно употребляющих сыр с плесенью, намного реже происходят сердечные приступы.
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