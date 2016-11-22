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Эксперты назвали еще один продукт, который продлевает молодость

Эксперты назвали еще один продукт, который продлевает молодость
Специалисты из нескольких стран Европы провели масштабное исследование, чтобы выяснить, какие продукты могут замедлить старение организма, сообщает replyua.net. Эксперимент проводился на грызунах, и специалисты выявили новые качества сыра с плесенью, который считается одним из самых дорогих деликатесов.

Оказалось, что в твердых сырах с плесенью содержится особое соединение – спермидин. Также это соединение, но уже в меньшей концентрации, можно найти в цельных зернах и бобовых. Мышей разделили на две группы – грызунам из первой группы давали обычную воду, а в воду грызунам из второй группы подмешивали спермидин. Эффект от этого соединения проявился у старых мышей – начало снижаться давление и улучшилась сердечная деятельность. Ученые уверены, что спермидин активизирует работу в организме, благодаря которой клетки освобождаются от токсинов, и тем самым работают намного дольше, что и способствует долголетию.

Что примечательно, отметили эксперты, в Италии, где употребляют большое количество выдержанного сыра, очень много долгожителей, и у этих людей нормальное кровяное давление. Помимо этого, у итальянцев, регулярно употребляющих сыр с плесенью, намного реже происходят сердечные приступы.
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