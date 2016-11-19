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Основные причины и лечение сухого кашля

Основные причины и лечение сухого кашля
Эта реакция организма проявляется в ответ на сильное раздражение дыхательных путей.

Причины возникновения сухого кашля
Кашель представляет собой резкий рефлекторный выдох через рот. Он может сопровождаться выделением мокроты, а может и не сопровождаться. В этом случае он определяется как сухой кашель. Время от времени любой человек испытывает это не слишком приятное состояние, но если его проявления затягиваются, то они способны значительно осложнить жизнь пациента и создать трудности людям, постоянно контактирующим с ним.

Сухой кашель может указывать на присутствие инфекционного агента в организме или на резкое снижение иммунитета. Некоторые болезни легких, сердца и желудка также вызывают эту реакцию. Характерен такой симптом и для бронхиальной астмы.

Сухой кашель у взрослых возникает по ряду причин. Среди основных можно назвать следующие:

Болезни органов дыхания;
осложнения после гриппа;
курение;
аллергические реакции;
простуда;
пребывание в запыленном помещении;
болезни сердца;
заболевания щитовидной железы;
туберкулез;
рак легких;
попадание различных мелких предметов в дыхательное горло;
нервное перенапряжение;
перенесенный стресс;
патология желудочно-кишечного тракта и др.

Особенно должно настораживать то обстоятельство, что сухой кашель сопровождается увеличением лимфатических узлов, выделением крови, охриплостью голоса, болями в груди, одышкой, тошнотой, отрыжкой, симптомами общего недомогания. Эти признаки могут указывать на развитие онкологического процесса легких, щитовидной железы или желудка, а также на кардиопатологию

Методы диагностики и терапия сухого кашля
Сухой кашель может быть различной продолжительности. Это зависит от причины, вызвавшей его. Обычно различают острый (до двух недель), затяжной (до месяца), подострый (до двух месяцев) и хронический (от двух месяцев) его типы. Сначала врач должен провести ряд диагностических мероприятий для того, чтобы определить причину возникновения кашля. Для этого необходимо сделать флюорографию, ультразвуковое исследование легких, бронхоскопию, общий анализ крови и мочи, мазок из горла и носоглотки. Терапия направлена на устранение причины сухого кашля. Дополнительно используется симптоматическое лечение, при котором применяются:

Противокашлевые препараты;
антигистаминные средства;
антибиотики;
муколитики;
протеолитики;
цистеинсодержащие лекарства;
противовоспалительные вещества;
фитотерапия;
иммуностимуляторы и т.д.
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