Ученые заявили об открытии «болезни зомби»

Американские медики сообщают о нескольких выявленных случаях страшного заболевания – лейшманиоза, которое поражает кожу человека незаживающими язвами.
Как передает replyua.net со ссылкой на издание Clinical Infectious Diseases, родиной этого недуга может быть Ирак или Сирия, и первые случаи зафиксированы среди военных, которые проходили службу в этих ближневосточных государствах. По словам медиков, симптомы этого заболевания ужасные, и в народе его будут называть «болезнь зомби». Тело человека покрывается многочисленными открытыми ранами – язвами, которые практически не заживают. Об этом заболевании стало известно около полутора лет назад, когда СМИ распространили информацию о том, что на Ближнем Востоке появилась «болезнь джихадистов».
Этому заболеванию были подвержены все люди, проживающие на территориях, которые захватили террористы «Исламского государства». Медики подчеркивают, что болезнь вылечить нельзя, и «люди гниют заживо». По версии ученых, болезнь распространяется в районах, где трупы не убирают с улиц, и микробы стремительно распространяются на этих территориях.
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