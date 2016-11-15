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СпецтемаТрамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Комаровский: идем не в Европу, а в пещеры

Комаровский: идем не в Европу, а в пещеры
В Украине постоянно говорят о европейском пути, однако в поликлиниках отсутствуют самые важные вакцины для детей, взрослых вообще прекратили прививать, и сейчас наша страна идет на последнем месте в мире по количеству сделанных прививок. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Евгений Комаровский, известный педиатр.

По его словам, в Европе, в частности, в Норвегии, люди уже давно вакцинируют рыбу – с 1994 года в стране работает программа по вакцинации лосося от фурункулеза, и это делается для того, чтобы люди при употреблении рыбы не получали вредные антибиотики. «Это – Европа. А у нас по пути в Европу перестали прививать взрослых, не покупают важные вакцины для детей, продают любые, даже сильные антибиотики без рецепта. По количеству вакцинируемых пациентов Украина сейчас стоит на самом последнем месте – не в Европе, а во всем мире», пишет Комаровский.

Также доктор отмечает, что украинцы лечат вирусные инфекции антибиотиками, и это путь в пещеры, а не в Европу. Педиатр отмечает, что этот пост – напоминание о том, что сейчас идет Неделя правильного использования антибиотиков, о которых украинцы почти ничего не знают.
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