валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

В Украине продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ

В Украине продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ
В Украинском центре по мониторингу и контролю заболеваний МОЗ Украины заявили о том, что по состоянию на октябрь текущего года число заболевших ОРВИ и гриппом превышает прошлогодние показатели уже на двадцать процентов, передает replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело». С начала так называемого сезона простуд в Украине зафиксировано свыше 472 тысяч больных, и эта цифра растет с каждым днем.

Чаще всего заболевают дети – около 70 процентов от общего числа больных. В период с 3 по 23 октября переболело уже больше одного процента населения. За прошедшую неделю темп роста заболеваемости отмечают уже не только среди детей в возрасте до 17 лет, но и среди взрослых. Пока, как отмечают медики, порог заболеваемости не был превышен ни в одной из областей Украины, однако в некоторых регионах медики фиксируют очень быстрые темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе врачи зафиксировали в Киевской области – 699,5, однако в Тернопольской области практически никто не болеет, и уровень заболеваемости там не превышает 220 человек на сто тысяч населения.

Горячая тема: Наливайченко: по телевизору показали не то, что должны были все увидеть
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
27 окт 2016
2227

Скільки росіян проти анексії Криму?

За минулий рік кількість громадян Російської Федерації, які протестують проти незаконної анексії Криму, дещо зросла. Про це сьогодні, 27-го жовтня, пише російське видання «Інтерфакс», посилаючись на

27 окт 2016
1693

Сазонов: США ламають сценарій Москви

Загрузнувши вчора в дискусіях про підвищення мінімальної зарплати українці пропустили дуже важливу подію. У Вашингтоні відбулася зустріч Арсенія Яценюка з Джозефом Байденом, за підсумками якої можна


Свежие новости

Хто, скільки в Києві зараз заробляє

В Украине продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ

Троицкий: из Моторолы герой, как из г.вна пуля

Павло Правий: Знаменита фраза про руки і дупу – це про росіян

Из-за угроз Потап и Настя отменили концерт во Львове

В Антарктике появится самый крупный в мире заповедник

Гидрометцентр дал очередной нерадостный прогноз на выходные

Пономарь: подоспели новые санкции

Оккупационные власти Крыма наращивают репрессии

Президент Египта обещал помиловать лиц, задержанных в связи с участием в демонстрациях

Племянники первой леди Венесуэлы пытались продать наркотики стоимостью в миллионы долларов, - США

Проблемы с е-декларациями возникли по вине хостинг-провайдера, - Корчак

Путін вирощує для себе ідеальний електорат – блогер

Жители украинской столицы недовольны переименованием улиц

Кох: Путіну тепер доведеться брати дитячі трупи на себе

Нацбанк снизил учетную ставку до 14% годовых

Путин намекнул Порошенко, что с его российским бизнесом могут начаться проблемы

Прибыли компании Twitter резко снизились

Західний експерт розповів до чого призведуть авантюри Путіна у стратегічному вимірі

Коллосальные прибыли корпорации Google обеспечивает YouTube

 Новости за день