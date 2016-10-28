В Украине продолжает расти число заболевших гриппом и ОРВИ

В Украинском центре по мониторингу и контролю заболеваний МОЗ Украины заявили о том, что по состоянию на октябрь текущего года число заболевших ОРВИ и гриппом превышает прошлогодние показатели уже на двадцать процентов, передает replyua.net со ссылкой на «Слово и Дело». С начала так называемого сезона простуд в Украине зафиксировано свыше 472 тысяч больных, и эта цифра растет с каждым днем.
Чаще всего заболевают дети – около 70 процентов от общего числа больных. В период с 3 по 23 октября переболело уже больше одного процента населения. За прошедшую неделю темп роста заболеваемости отмечают уже не только среди детей в возрасте до 17 лет, но и среди взрослых. Пока, как отмечают медики, порог заболеваемости не был превышен ни в одной из областей Украины, однако в некоторых регионах медики фиксируют очень быстрые темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе врачи зафиксировали в Киевской области – 699,5, однако в Тернопольской области практически никто не болеет, и уровень заболеваемости там не превышает 220 человек на сто тысяч населения.
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