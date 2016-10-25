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Вчені довели, що жінки тепер п’ють нарівні з чоловіками

Вчені довели, що жінки тепер п’ють нарівні з чоловіками
Американські та австралійські вчені довели, що за останні сто років об’єм алкоголю, який випивають чоловіки і жінки, практично зрівнявся, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, опубліковані виданням «Росбалт».

Так, науковці – співробітники Університету Нового Північного Уельсу та Колумбійського університету наголосили, що історично протягом багатьох століть вживання алкогольних напоїв було більш характерним для осіб чоловічої статі. Проте, у двадцятому столітті ця тенденція змінилась: тепер спиртні напої з’являються і в раціоні жінок, особливо молодого віку. Дослідження охопило шістдесят вісім статистичних робіт - спостережень, у яких описувався період з 1948 по 2014 роки і містились відомості щодо осіб, народжених з 1891 по 2000 роки.

Його результати показали, що останнім часом показники вживання алкоголю у чоловіків та жінок практично зрівнялись. Точні причини цього явища поки що невідомі, проте імовірно воно є наслідком зрівняння у правах представників чоловічої та жіночої статі. Тепер вчені наголошують, що у світі назріла потреба у розробці комплексних заходів із протидії зловживання алкоголем, особливо серед жінок молодого віку.

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